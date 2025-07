Falciano del Massico (Caserta), neonato di 37 giorni picchiato dal padre: arrestato dopo la denuncia della madre

Una vicenda sconvolgente scuote il Casertano. A Falciano del Massico, un neonato di appena 37 giorni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio, intorno alle 4:00, in seguito a difficoltà respiratorie. Ma una volta visitato dai medici del pronto soccorso pediatrico, è emerso un quadro drammatico: il corpicino del piccolo mostrava evidenti segni di percosse, tra ecchimosi, lividi ai piedi e lesioni alla bocca e al volto.

A raccontare l’orrore è stata la madre, che ha denunciato il compagno per violenze ripetute sul figlio. Secondo quanto riferito ai sanitari, l’uomo avrebbe colpito il neonato con schiaffi, pugni e persino morsi per giorni, perché non riusciva a sopportarne il pianto. Anche la donna avrebbe subito aggressioni fisiche e psicologiche da parte del compagno, fino a trovare il coraggio di allertare il 118.

Oltre ai segni di maltrattamenti, il bambino è apparso visibilmente denutrito: dopo le dimissioni dall’ospedale “Villa Betania” di Napoli, non aveva preso peso, segno evidente di una trascuratezza grave nelle cure.

L’intervento dei carabinieri della stazione locale è stato immediato: raccolta la denuncia della madre e avviate le indagini, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è ora detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il neonato è attualmente ricoverato nel reparto di Neonatologia dell’ospedale normanno, dove resta sotto costante osservazione.