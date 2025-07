Voragine sulla SS90 nei pressi di Calore di Mirabella: traffico in tilt e un incidente, automobilisti in allerta

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 90, nei pressi dello svincolo per Taurasi, in località Calore di Mirabella Eclano (AV), dove si è improvvisamente aperta una profonda voragine che ha inghiottito parte della carreggiata. Il cedimento del manto stradale ha causato un incidente: un veicolo è rimasto coinvolto nel crollo, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, i carabinieri e i tecnici dell’ANAS per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche strutturali. Il traffico è stato deviato e risulta attualmente bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Le autorità raccomandano di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi. Si attendono aggiornamenti sulla stabilità del tratto e sulle tempistiche per la riapertura della strada.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a condividere l’informazione per garantire la sicurezza di tutti.