Sant’Anastasia, contributo per i libri di testo: al via le domande per l’anno scolastico 2025/2026

Il Comune di Sant’Anastasia ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Le famiglie interessate potranno inoltrare la richiesta esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla piattaforma dedicata all’indirizzo:

https://santanastasia.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Scadenze

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 31 agosto 2025.

Requisiti per la compilazione

Per accedere al portale e completare correttamente la richiesta è necessario:

• Essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

• Allegare il modello ISEE 2025 in corso di validità.

L’iniziativa, promossa dal Comune, si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno al diritto allo studio, con l’obiettivo di ridurre il peso delle spese scolastiche per le famiglie e garantire pari opportunità di accesso all’istruzione.

Per ulteriori chiarimenti e assistenza nella compilazione è possibile consultare il sito istituzionale o rivolgersi agli uffici comunali preposti.