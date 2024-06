Europee 2024, Petracca: Il Sud boccia la destra, risultato straordinario del Pd

“Il risultato delle Europee di questo fine settimana appena trascorso restituisce l’immagine di un Partito Democratico in salute a livello nazionale ed in particolare nella circoscrizione meridionale. Merito di una forza politica radicata sul territorio, con una rete fittissima di amministratori e dirigenti che hanno lavorato con abnegazione e passione, ma è questa anche la conferma di come sia ormai sedimentata nelle coscienze dei cittadini e degli elettori la convinzione di avere al governo una destra che è nemica del Mezzogiorno d’Italia. Ed è per questo che il Sud oggi vuole porre un argine a queste forze che hanno dimostrato in quasi due anni alla guida del Paese di non essere vicine alle esigenze dei nostri territori, di non scommettere sullo sviluppo e sulla crescita di questi territori come strumenti utili per la crescita complessiva dell’Italia”. Lo sostiene in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca.

“E’ così che si spiega l’importantissimo risultato che arriva dalle urne e che ormai si è delineato in via definitiva – spiega Petracca – Il Partito Democratico è la prima forza della circoscrizione Sud con il 24.4%, il primo partito in Campania con il 22.20%, il primo in provincia di Avellino con oltre il 23% ed è sul gradino più alto del podio ad Avellino città con il 26.2%. Senza contare i tanti, tantissimi comuni irpini dove il Pd è uscito vittorioso dalle urne confermandosi la forza politica di riferimento per ampi strati delle nostre comunità”.

“Le mie congratulazioni ad Antonio Decaro – continua Maurizio Petracca – che arriva a Strasburgo con un risultato davvero straordinario, frutto di un lavoro instancabile sui territori, è stato il più votato di tutti nella circoscrizione meridionale. I miei auguri. Ancora, a Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo e, in particolare, a Pina Picierno e a Lello Topo, che sono due riferimenti storici del nostro partito per il territorio campano. Sono loro i cinque eletti del Pd nella circoscrizione meridionale. Un grazie di cuore a Francesco Todisco, unico candidato irpino nella lista del Partito Democratico, che ha vissuto questa candidatura di servizio con l’entusiasmo che è proprio di chi vive la politica come patrimonio ideale. Il risultato che riporta è lusinghiero e gli fa davvero onore. Ora è il momento di non cedere e di continuare lungo questa direzione per riuscire ad essere alternativa credibile a questa destra da cui ci sentiamo sempre più distanti per visioni ed agire politico”.