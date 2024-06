Aggressione al Personale del 118 a Lacedonia: Ferma Condanna dell’ASL di Avellino

L’ASL di Avellino, sotto la guida del direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha espresso una ferma condanna per l’ennesima aggressione avvenuta ai danni degli operatori dell’Emergenza territoriale 118 di Bisaccia. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 9 giugno, durante un intervento di soccorso a Lacedonia, quando un familiare di un paziente ha attaccato il personale sanitario.

La Reazione dell’ASL di Avellino

La Direzione Strategica dell’ASL di Avellino ha manifestato la propria vicinanza agli operatori coinvolti, stigmatizzando con forza quanto accaduto. “Siamo sgomenti di fronte al verificarsi ancora di episodi come questo,” ha dichiarato il Direttore Generale Ferrante. “È gravissimo assistere ancora ad atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari, quotidianamente impegnati a tutela della salute dei cittadini. Il personale dell’emergenza territoriale svolge un lavoro fondamentale e ha diritto ad operare serenamente senza alcun timore.”

Un Lavoro Prezioso e Insostituibile

Anche Rosaria Bruno, Direttore dell’Emergenza territoriale COT 118, ha voluto esprimere il proprio sostegno agli operatori aggrediti, sottolineando l’importanza del loro lavoro. “Si tratta di un episodio gravissimo nei confronti di operatori che lavorano in prima linea al servizio dei cittadini e che meritano apprezzamento per un lavoro prezioso quanto insostituibile,” ha affermato Bruno.

Un Appello alla Sicurezza

L’ASL di Avellino ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza del personale sanitario, specialmente per coloro che operano in situazioni di emergenza. La protezione degli operatori è fondamentale per permettere loro di svolgere il proprio compito con la dovuta serenità e senza paura di subire aggressioni.

Conclusioni

Questo tragico episodio mette nuovamente in luce la necessità di un maggiore rispetto e tutela per chi ogni giorno si dedica alla salute e al benessere della comunità. L’ASL di Avellino continuerà a supportare il proprio personale e a lavorare per prevenire futuri atti di violenza, assicurando che gli operatori sanitari possano operare in un ambiente sicuro e protetto.