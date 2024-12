Ercolano: sequestrati 23 kg di polvere infume.

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha denunciato un 73enne di Ercolano per violazione delle prescrizioni previste dalla licenza per la detenzione e la vendita di polveri da lancio e cartucce.

In particolare, gli agenti della Divisione P.A.S. della Questura e del Commissariato di Portici- Ercolano, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, dell’ASL Napoli 3 Sud e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino- Benevento, hanno effettuato un controllo presso un deposito per la detenzione e vendita di polveri da lancio e cartucce ad Ercolano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno trovato 98.000 cartucce fuori dai depositi autorizzati e due fusti non sigillati contenenti complessivamente circa 23 kg di polvere senza fumo; tale materiale doveva essere detenuto in recipienti sigillati dal contenuto di massimo 1 kg. Per tali motivi, il titolare è stato denunciato dal personale operante.