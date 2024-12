Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: la Dea soffre ma vince, decide Zaniolo Altro successo per la squadra di Gasperini, che supera i sardi nell’anticipo del sabato pomeriggio della 16^ giornata di Serie A

È la 10^ vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta. Mai nella sua storia la Dea era riuscita a conquistare ben 10 successi consecutivi in Serie A. Ci è riuscita in questa stagione, collezionando il 30^ punto su altrettanti disponibili nelle ultime 10 giornate.

Stavolta la vittima è il Cagliari, che disputa anche una buona gara ma alla fine deve arrendersi alle molteplici soluzioni dei bergamaschi. I sardi cadono davanti ai propri tifosi nel pomeriggio di sabato 14 dicembre per 0-1, match valido per la 16^ giornata del massimo campionato italiano.

L’Atalanta rimane così prima in classifica. Riuscirà la squadra di Gasperini a vincere lo scudetto? Sulle piattaforme di settore online e nei principali casinò AAMS se ne parla da settimane, con pronostici e quote interessanti: clicca qui per conoscere tutte le statistiche delle eventuali scommesse e le alternative all’Atalanta.

Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: il racconto del match

Il primo tempo è stranamente abbastanza bloccato. L’Atalanta non riesce a trovare i suoi soliti spazi e il Cagliari si difende in maniera abbastanza ordinata. L’unico a farsi vedere in avanti è Brescianini, mentre invece gli altri pericoli li hanno tutti creati i padroni di casa; in diverse occasioni infatti, Carnesecchi deve compiere un miracolo. Termina quindi senza reti la prima frazione.

Nei secondi 45 minuti la squadra di Gasperini rientra con un piglio differente e il Cagliari deve limitarsi a difendere e ripartire in contropiede. Subito dopo il suo ingresso in campo poco dopo l’ora di gioco però, ecco il gol decisivo di Zaniolo: azione elaborata sulla sinistra con un cross che attraversa tutta l’area, quindi Bellanova raccoglie a destra e mette in mezzo, dove nel cuore dell’area è pronto l’ex Roma a ribadire in porta di prima intenzione col piatto sinistro. A quel punto gli ospiti si svegliano e trovano anche un palo con Lookman. Nel finale la gara diventa un po’ più spezzettata e non si registrano vere e proprie occasioni. Il Cagliari non riesce a trovare la via della rete e l’Atalanta regge: termina 0-1 in Sardegna.

Atalanta sempre prima in classifica, Cagliari vicino alla zona retrocessione

L’Atalanta conquista altri 3 punti e mantiene così il primo posto in classifica. Ciò che più impressiona di questa squadra al momento è la capacità di saper vincere anche certe partite sporche grazie alla sua consapevolezza. Di fatti, ora la Dea conta 37 punti in classifica ed è al primo posto a +2 sul Napoli secondo – che ha vinto in trasferta contro l’Udinese.

Il Cagliari invece rimane nelle parti basse della classifica. In attesa che giochino anche le altre formazioni, i sardi rimangono a quota 14 punti in 16 partite. La squadra di Nicola è solo a +2 sulla zona retrocessione.