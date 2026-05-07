Afragola, blitz della polizia municipale nei pressi dell’Ikea: sei persone denunciate

AFRAGOLA – Operazione della polizia municipale di Afragola in un’area situata nei pressi del punto vendita Ikea e degli svincoli autostradali della città. Nella mattinata di oggi gli agenti hanno fermato sei persone sorprese, secondo quanto emerso dagli accertamenti, mentre si consumavano incontri sessuali a pagamento in una zona particolarmente frequentata anche per la vicinanza al cimitero comunale.

L’intervento è stato eseguito dagli uomini della polizia locale guidata dal colonnello Antonio Piricelli, che da giorni avevano predisposto un servizio mirato di osservazione e controllo in abiti civili, a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai cittadini.

Durante il blitz gli agenti sono intervenuti identificando i presenti e conducendoli successivamente presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito. Per i sei fermati è scattata la denuncia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Secondo quanto riferito, l’operazione sarebbe nata anche dalle numerose proteste dei residenti e dei frequentatori della zona, che da tempo chiedevano maggiori controlli per contrastare episodi considerati lesivi del decoro urbano e della sicurezza.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire se nell’area fossero presenti altri soggetti coinvolti nell’organizzazione degli incontri.