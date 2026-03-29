AVELLA. Alessia Sciscio festeggia i suoi 18 anni: un traguardo tra sogni e nuove possibilità

Un momento importante, carico di emozione e significato: Alessia Sciscio ha compiuto 18 anni, entrando ufficialmente nella vita adulta. Nata a Busto Arsizio, città in cui vive con la sua famiglia, porta però nel cuore anche le origini della madre, Rosa Maio, originaria di Avella, che da oltre 23 anni vive in Lombardia.

Un traguardo atteso e desiderato, reso ancora più speciale dalla volontà della giovane di festeggiare questo momento proprio ad Avella, luogo simbolico che rappresenta le sue radici e un legame profondo con la storia della sua famiglia.

I diciotto anni rappresentano da sempre una soglia simbolica: la fine dell’adolescenza e l’inizio di un percorso fatto di scelte, responsabilità e nuove opportunità. Un passaggio importante che Alessia affronta circondata dall’affetto dei genitori, Rosa Maio e Massimo Sciscio, e delle persone a lei più care.

A sottolineare il valore di questo momento, anche il messaggio di auguri ricevuto:

“Oggi diventi ufficialmente adulta ma spero che tu non smetta mai di sognare come una bambina. I 18 anni sono solo l’inizio di tutto ciò che puoi diventare.”

Parole cariche di affetto, firmate dalla sua madrina e da Maria Grazia Lombardi, che racchiudono l’essenza di questo passaggio: guardare al futuro con entusiasmo, senza perdere la spontaneità e la capacità di meravigliarsi.

In un’età in cui tutto sembra possibile, l’augurio è che Alessia possa costruire il proprio cammino con determinazione, coltivando sogni e passioni, sempre sostenuta dall’amore della sua famiglia.

Un compleanno che non è solo una festa, ma l’inizio di una nuova storia tutta da scrivere.