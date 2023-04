Contrada (Av): Si rinnova il ricordo del giovane pugile Emanuele Altavilla attraverso la premiazione degli alunni vincitori della Borsa di Studio Sportiva voluta dall’Accademia Pugilistica Contrada

Era il 27 settembre 2020 quando la vita di un giovanissimo ragazzo Emanuele Altavilla venne spezzata tragicamente in seguito a un incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno. Il 25enne di Avellino aveva tante passioni, tra cui quella per la boxe ed era stimato e apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano come ragazzo buono, diligente ed esemplare. Il suo ricordo dallo scorso anno è rimembrato grazie ad Borsa di Studio Sportiva voluta dall’ ACCADEMIA PUGILISTICA CONTRADA ed istituzionalizzata dall’ Istituto Comprensivo Forino-Contrada e dal Comune di Contrada ed attraverso la quale si è permesso e si permetterà a 4 alunni contradesi, ogni anno, di essere premiati e frequentare cosi’ gratuitamente per alcuni mesi la Palestra dell’ Accademia Pugilistica Contrada. Anche questo anno, per il secondo consecutivo, è andata scena, in data 14 Aprile alle ore 10.00 presso il Plesso Scolastico Ammaturo di Contrada la cerimonia di Premiazione della suddetta Borsa di Studio “Emanuele Altavilla”. La cerimonia ha visto la partecipazione dei genitori del ragazzo e gli interventi del Sindaco di Contrada Avv.to Pasquale De Santis, della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angela Paletta, del Presidente del Coni prof. Giuseppe Saviano, dell’Assessore allo Sport al Comune di Contrada Franco Balsamo, del Parroco di Contrada Don Ovidiu Nitu, del team Manager della Boxing di Contrada Michele Picariello, del Direttore Sportivo della Boxing Contrada Ing. Federico Iannaccone , del Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi dei Professori Calabrese, Garofalo, Basile la presenza del Comandante della Polizia Municipale Maresciallo Sollazzo, dei rappresentanti del CDI Cerullo e Rega, di alunni, genitori ed Associazioni Culturali locali. Sono stati premiati con la Borsa di Studio Sportiva gli alunni Mattia Iovino, Luigi Scognamiglio, Francesco Tanese ed Achille Pennetti. Appuntamento al prossimo anno, in un ricordo quello di Emanuele Altavilla ragazzo ed atleta speciale, che nel suo nome, come una celeste alchimia riesce ad unire istituzioni, genti, conoscenti ed alunni. Da. Bio