BRACIGLIANO, LA VALLE DEI CILIEGI. Un percorso di Primavera dalla bellezza del fiore alla bontà del frutto

Bracigliano – Alla scoperta del “paese dei ciliegi” insieme alla comunità locale fra cultura, storia, enogastronomia e folklore, dove la Ciliegia IGP di Bracigliano è la regina dai fiori bianchi che ricoprono il territorio per una imbiancata di primavera ed un percorso di bellezza fino alla maturazione delle ciliegie. Un percorso che parte da aprile con il contest fotografico “Bracigliano in fiore” per invitare i fotoamatori a scattare fotografie per partecipare al concorso con premiazione finale. Il Percorso di Primavera “Bracigliano, la valle dei ciliegi” è una iniziativa del Comune di Bracigliano e l’organizzazione è a cura di My Fair s.r.l.

Partito sabato 15 aprile con “Bracigliano Experience”, una giornata dedicata alla scoperta del borgo fra fiori bianchi e delizie enogastronomiche della tipicità locale, storie e tradizioni, musica e artigianato. Un tour (inizio ore 10) che condurrà i visitatori alla contemplazione di tre siti di ciliegi in fiore, successivamente ad una esperienza enogastronomica dalla colazione nel panoramico convento francescano ed il pranzo nell’imponente Palazzo De Simone dove ci si fermerà anche per il buffet serale. Dallo spettacolo della natura in fiore alle delizie del palato grazie ad una comunità accogliente che saprà far conoscere cultura e maestria dell’artigianato locale. Durante la giornata sarà possibile ascoltare le note di maestri di musica e dal racconto di studiosi della storia locale.

La giornata terminerà con la conferenza “Pane, Musica e Ceras” dedicata ai pilastri della cultura identitaria di Bracigliano, un tricolore di sensazioni. Alla conferenza, in programma, presso la sala del Pianoforte, all’interno di Palazzo De Simone, saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il sindaco, Giovanni Iuliano, il vicesindaco e presidente nazionale Città delle Ciliegie, Ferdinando Albano; l’assessore agli Eventi e Manifestazione, Patrizia Botta; l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri e il consigliere provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino; la delegata dell’Ambasciata del Giappone in Italia, Mariko Shikakura; la professoressa Rosa Muoio dell’Orto Botanico di Napoli ed il presidente del GAL “Terra è Vita”, Franco Gioia. Offriranno pillole di conoscenza il professor Luigi Izzo, il professor Lucantonio Liguori e la dottoressa Lucia Galasso. La moderazione della conferenza e il coordinamento delle attività saranno a cura della dottoressa Mafalda Inglese della My Fair srl, società organizzatrice dell’evento.

“Sarà un viaggio speciale per ammirare uno spettacolo della natura che ogni anno si ripete con la fioritura dei ciliegi – evidenzia Mafalda Inglese – Un vero e proprio percorso esperenziale nella bellezza e nella tradizione, accompagnato da un concorso fotografico che culminerà nella festa che ogni anno si svolge nel mese di giugno”.

“Il tour – afferma il sindaco di Bracigliano dott. Gianni Iuliano – si inserisce in un percorso più ampio che culminerà con la festa delle ciliegie di metà giugno teso a valorizzare una delle eccellenze del nostro territorio, recentemente insignita anche del prestigioso marchio IGP, la ciliegia appunto. Eventi come quello organizzato in collaborazione con My Fair – prosegue – rafforzano inoltre la competitività del territorio braciglianese come destinazione enogastronomica e culturale rendendolo attrattivo di risorse ed interesse per gli attori esterni nonché sostegno alle piccole imprese locali”.

La giornata ricca di contenuti si concluderà con la degustazione a cura delle aziende e della comunità di Bracigliano dopo la performance musicale Ensemble della famiglia dei flauti e delle percussioni a cura degli allievi del Conservatorio di Musica di Avellino Domenico Cimarosa.

Tour e conferenze sono aperti al pubblico ed è possibile partecipare previa prenotazione che può avvenire contattando la segreteria organizzativa: contestbracigliano@gmail.com – (+39) 3890309729