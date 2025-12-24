Notte fredda sull’Irpinia: neve oltre i 1300 metri sul Partenio, imbiancate anche al Laceno

La notte ha portato un primo, timido assaggio d’inverno sui rilievi dell’Irpinia. Sul massiccio del Partenio si è registrata una lieve flessione delle temperature che ha favorito la comparsa di deboli fenomeni nevosi alle quote più elevate, in genere oltre i 1300-1400 metri.

Sui crinali di Montevergine si è depositato un leggerissimo velo bianco, mentre apporti leggermente più consistenti si segnalano sui monti d’Avella. Si tratta in ogni caso di accumuli modesti, spesso legati a neve granulosa, che hanno interessato anche l’area dell’Oasi WWF di Pannarano, dove il paesaggio si è risvegliato appena imbiancato.

Scenario tipicamente invernale anche sull’altopiano del Laceno, dove le temperature si mantengono di poco superiori allo zero. Nel corso delle ore notturne e durante i rovesci più intensi si sono verificati episodi di grandine e brevi nevicate che hanno interessato quote più basse, con imbiancate localizzate fino ai 1100 metri.

Un risveglio suggestivo per le aree interne, che conferma l’ingresso graduale di condizioni più fredde e un clima ormai pienamente invernale sui rilievi della provincia. fonte foto:l laceno.net e osservatorio di mt. vergine