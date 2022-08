Champions League 2023, chi sono le favorite alla vittoria finale?

Dopo la breve pausa estiva ritorna finalmente il calcio giocato, con i grandi campionati europei che hanno iniziato o inizieranno il loro cammino nelle rispettive nazioni. Stagione che molto probabilmente sarà condizionata dalla scelta di giocare il Mondiale in Qatar in autunno, con la conseguente sospensione dei tornei da novembre fino a gennaio. Sarà coinvolta, ovviamente, anche la Champions League, il torneo più prestigioso dell’intero continente europeo. I tifosi non vedono l’ora di capire se la propria squadra del cuore riuscirà nell’impresa di alzare l’ambitissima coppa. I principali bookmakers hanno provato a dire la loro in merito, designando la favorita alla vittoria finale. Ovviamente i pronostici non sempre sono corretti, può capitare che succeda l’inverso di quanto previsto. Ad esempio in merito a Chi vincerà la Champions League 2020/2021? di due stagioni fa, si parlava di tutt’altro rispetto a quanto poi accaduto, con il Chelsea vittorioso.

Di seguito riportiamo il parere dei principali bookmakers sulla prossima Champions League.

Champions League 2023, Manchester City e PSG le vere favorite

Mentre si attende di scoprire come saranno composti i giorni della prossima Champions che andrà in scena nel mese di settembre e ottobre, già questo giugno si sono giocate i qualificati per la coppa più importante. Parliamo di squadre di caratura minore rispetto alle big che da sempre siamo abituati a vedere. Campione in carica è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, capace di portare nella bacheca dei Blancos la quattordicesima Coppa dalle grandi orecchie della sua storia. Un risultato incredibile che proietta Re Carlo nell’Olimpo dei più grandi. C’è da dire, però, che come lo scorso anno il Real non parte tra i club favoriti alla vittoria del torneo. Infatti avanti a loro ci sono altre formazioni, come Manchester City, PSG, Liverpool e Bayern Monaco.

City e PSG sono in pole position come ogni stagione, a causa della potenza della rosa e degli investimenti fatti. Lo sappiamo, alla fine a parlare è il campo, ma sulla carta sono loro le squadre da battere. Subito dopo c’è il Liverpool di Klopp, grande delusa della scorsa stagione, con la Champions persa in finale e la Premier sfuggita all’ultima giornata. Occhio ai bavaresi che si sono rinforzati con de Ligt e Sadio Mané, si proietta a essere una vera e propria corazzata. Infine Real Madrid e Chelsea chiudono il gruppone insieme alla Juventus. La Vecchia Signora è la prima e unica italiana ad avere chance per giocarsi la vittoria finale. Il potenziale organico è aumentato, basterà per provare a rivincerla dopo la delusione nel 2015 e 2017?