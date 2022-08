AVELLINO. Torna “Io dono”, la giornata irpina dedicata alla sensibilizzazione

Io dono- L’Irpinia per la vita organizza la VII ciclopedalata non agonistica per la sensibilizzazione alla donazione degli organi e la prevenzione delle malattie rare.

Martedì 9 agosto, alle 11.30, la presentazione della manifestazione al Circolo della Stampa con il presidente dell’A.P.S. Prof. Giovanbattista Capasso.

Torna “Io dono”, la giornata irpina dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi e per la prevenzione delle malattie rare. Dopo il fermo imposto dalla pandemia, l’Associazione di Promozione Sociale, presieduta da Giovanbattista Capasso, organizza, il 21 agosto 2022, la giornata all’insegna della solidarietà, di alti valori umani e della valorizzazione naturalistica e turistica del territorio, dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi e per la prevenzione delle malattie rare.