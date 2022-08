NOLA. Si sono tenuti oggi i funerali di Chiara Mastrojanni, la giovanissima morta dopo un incidente in moto.

La morte di Chiara Mastrojanni, avvenuta a Nola nelle prime ore di venerdì scorso, ha colpito diffusamente tutti e in particolar modo i suoi concittadini e i tanti amici che oggi hanno gremito la cattedrale nolana di piazza Duomo per dare l’ultimo saluto alla giovane amica morta a seguito di un incidente in moto. Il sindaco di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone, ha decretato lutto cittadino nel pomeriggio odierno durante la celebrazione del rito funebre: bandiera a mezz’asta e listata a lutto in Comune, chiusura delle attività dalle 15.30 alle 19. Tante lacrime e dolore po per una vita spezzata prematuramente da un destino ostile

