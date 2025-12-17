Venerdì 19 dicembre alle 18,00 al Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato per la prima volta il romanzo di Eleonora Davide “Porto Vecchio”.

Il nuovo romanzo della scrittrice irpina, di origini napoletane e triestine, questa volta si sofferma sulla ricerca della verità. Giornalista e direttrice della testata online WWWITALIA, Eleonora Davide, con questa pubblicazione, mette a nudo la complessità della professione giornalistica, sempre al centro dell’attenzione. Il confronto con la vita vissuta del protagonista Italo Radović e con la storia del nostro Paese, oggetto anche dei suoi precedenti lavori, attraversa il racconto ponendo quesiti fondamentali agli operatori della comunicazione.

L’incontro, che sarà condotto da Giovanna della Bella, editor dei romanzi della scrittrice, vedrà confrontarsi su Porto Vecchio i giornalisti Gianluca Amatucci e Amedeo Picariello, mentre a Paolo De Vito è affidata la lettura di estratti del romanzo.

La scrittura, limpida e diretta, che caratterizza questa autrice, arriva sia a chi ama la Storia sia a chi vuole perdersi nelle pagine di un libro, tuffandosi nell’emozione che suscitano le vicende dei personaggi. Sullo sfondo di una bellissima Trieste e del conteso confine orientale, le memorie di Italo Radović affiorano per dare spazio alla sua ossessiva ricerca della verità. Ma basterà tutta la sua vita per conoscerla? E quanto conta la vecchiaia? Tra le parole non dette e le verità nascoste si sviluppa l’indagine condotta da una giornalista, ostinata a venire a capo di un misterioso suicidio.

Le vacanze di Natale sono il momento migliore per gustare la lettura e viaggiare in altri mondi e in altri tempi con la fantasia, ed è per questo che la scrittrice ha voluto anche questa volta incontrare i suoi lettori a ridosso delle festività.

L’autrice Eleonora Davide ha pubblicato anche i romanzi storici: Il Normanno (2019), Dominus, il codice del destino (2021), Il Normanno e i segreti del Castello (2023), Il fiore del Carso, una linea tra due mondi (2020) e Una vita nobile, storia di Petronilla e del suo tempo (2024), tutti disponibili su Amazon e sugli store online.