Monteforte Irpino, strappati i manifesti della lista “Noi per Monteforte”: «Un gesto incivile, andiamo avanti con rispetto»

In vista delle prossime elezioni comunali, il clima politico a Monteforte Irpino registra un episodio spiacevole. I manifesti della lista “Noi per Monteforte”, che sostiene la candidata sindaca Giulia Valentino, sono stati ritrovati strappati in diversi punti del territorio comunale. A testimoniarlo sono alcune fotografie diffuse dal gruppo nelle ultime ore.

In una nota, la lista esprime dispiacere per quanto accaduto, sottolineando che l’atto vandalico ha riguardato esclusivamente i loro manifesti elettorali.

«Questo gesto ci ha feriti, perché non colpisce soltanto la nostra immagine politica, ma rappresenta una forma di inciviltà nei confronti dell’intera comunità — si legge nella nota — I resti dei manifesti, infatti, sono stati lasciati in strada, con un evidente segno di mancanza di rispetto per gli spazi pubblici e per Monteforte stessa.»

Nonostante l’accaduto, la lista fa sapere di aver già provveduto a ri-affiggere i manifesti e annuncia di voler proseguire la campagna elettorale senza tensioni.

«Noi andiamo avanti con serenità. Continueremo a incontrare i cittadini e a raccontare le nostre idee. La nostra risposta a gesti di questo tipo sarà, come sempre, il rispetto.»

Il gruppo conclude ribadendo l’importanza di mantenere un confronto politico civile, basato sul dialogo e sulla partecipazione, e non su atti che mirano a creare divisione. Fonte: Profilo Facebook ufficiale della lista Noi per Monteforte