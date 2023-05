CAPOSELE, ITALEXIT INCONTRA ATTIVISTI

Nel quadro di una serie di incontri organizzati sul territorio con varie comunità, i quadri dirigenziali irpini di Italexit si sono ritrovati a Caposele dove hanno incontrato simpatizzanti ed attivisti del partito, facendo poi tappa in altri comuni della Valle del Sele. Incontri informali, conferma il coordinatore provinciale Massimo Picone, per discutere dei progammi del partito e del radicamento sul territorio.

Il coordinatore organizzativo Luigi Malfetano: “Stiamo provando a costruire una squadra che possa essere portavoce delle istanze di varie comunità irpine, piccoli e grandi problemi da affrontare sul territorio. Alla gente chiediamo solo di darci ascolto e di rappresentarci lo stato delle cose nei loro centri per capire come si può intervenire soprattutto per migliorare la vivibilità”.