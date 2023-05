Nola – E’ convocata per mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 18.00, presso l’hotel Palazzo Giordano Bruno – SS7bis, 321, 80035 Nola NA – la conferenza stampa della coalizione Nola Domani per un aggiornamento sulle ultime attività politiche. In particolare, i rilevi evidenziati circa le anomalie sul bando di gara dei lavori di piazza D’Armi ed il recupero di 70 mila dalla Buttol.