Camposano, Barbato cambia tutto: scossone in Comune tra revoche e nuove nomine, decisione netta sulla squadra

CAMPOSANO – Riorganizzazione all’interno della Giunta comunale. Il sindaco Francesco Barbato ha firmato un decreto che ridisegna gli assetti amministrativi, dando seguito a un percorso di rinnovamento già avviato.
Nel dettaglio, è stata revocata la carica di assessore con delega di vicesindaco ad Aniello Petillo. Contestualmente, Luigi Vetrano entra in Giunta come nuovo assessore, mentre la funzione di vicesindaco viene affidata a Nicola Petillo, già componente dell’esecutivo.
Una scelta che si inserisce in una logica di aggiornamento progressivo della squadra amministrativa. Nel provvedimento, spazio anche ai ringraziamenti rivolti ad Aniello Petillo per il lavoro svolto, con l’auspicio di rivederlo presto impegnato nell’attività comunale con la consueta dedizione.
Allo stesso tempo, il sindaco ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo vicesindaco Nicola Petillo e all’assessore Luigi Vetrano, chiamati a proseguire l’azione amministrativa nei rispettivi ruoli.