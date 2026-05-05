Napoli, sciopero taxi tra tensioni e disordini: corteo da piazza Garibaldi

NAPOLI – Giornata di mobilitazione per i tassisti nel capoluogo partenopeo, con uno sciopero che ha preso il via nelle prime ore del mattino e destinato a proseguire fino alla serata.

Il corteo è partito da piazza Garibaldi, attraversando le principali arterie cittadine, tra cui corso Umberto I, per poi dirigersi verso piazza del Plebiscito, dove è previsto il punto conclusivo della protesta davanti alla Prefettura.

La manifestazione nasce per denunciare le difficoltà del settore, in particolare rispetto alla concorrenza delle multinazionali e alla presenza di operatori NCC ritenuti irregolari. Durante il percorso non sono mancati momenti di tensione, con il lancio di oggetti e atti di protesta che hanno coinvolto anche un agente della polizia municipale.

La situazione è stata monitorata dalle forze dell’ordine, presenti lungo il tragitto per garantire la sicurezza e contenere eventuali criticità.