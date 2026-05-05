SAN PAOLO BEL SITO (NA). “Fare il Bel Sito” si presenta alla cittadinanza: a Villa Montesano il primo incontro pubblico

Sala gremita a Villa Montesano, a San Paolo Bel Sito, per la presentazione ufficiale della lista civica “Fare il Bel Sito”, a sostegno del candidato sindaco Manolo Cafarelli, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Nel corso dell’incontro, tenutosi nella serata del 4 maggio, sono stati presentati i 12 candidati al Consiglio comunale e le principali linee del programma elettorale. Al centro della proposta politica, una visione fondata su competenza, tutela del territorio, rilancio culturale, attenzione alle politiche sociali e valorizzazione delle risorse locali.

Tra i temi principali emersi durante la serata, particolare rilievo è stato dato al parco urbano, indicato come fulcro di una nuova idea di sviluppo sostenibile, alternativa alla cementificazione. Il progetto è stato illustrato dagli agronomi Giampaolo Raimondi ed Emilio Di Stasio. Spazio anche alla riqualificazione del parco archeologico di San Paolo Bel Sito, con l’intervento dell’architetto e studioso d’arte Giuseppe Mollo. Presente anche Mario Cesarano, funzionario archeologo della Soprintendenza e direttore del Parco Archeologico di Aeclanum.

Nel suo intervento, Manolo Cafarelli ha sottolineato il valore della squadra e l’importanza di ripartire da una pianificazione chiara per il futuro del paese.

«Essere sindaco per due mandati è stato il mio più grande onore, ma anche una grande responsabilità», ha dichiarato Cafarelli. «Nel logo non ci sono personalismi perché io punto sulla squadra. Abbiamo le capacità di realizzare ciò che pensiamo. Io ci metterò l’anima, come sempre».

Il candidato sindaco ha poi insistito sulla necessità di ripartire dal piano regolatore e da una visione di città orientata alla qualità della vita, alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Numerosi gli interventi politici a sostegno del progetto. L’ex parlamentare Luigi Iovino ha evidenziato il percorso di confronto maturato con Cafarelli, ricordando in particolare il tema del sorteggio pubblico degli scrutatori. «È stato l’unico sindaco sensibile e trasparente, pronto ad ascoltarci», ha affermato.

Parole di apprezzamento anche dall’on. Carmela Rescigno, che ha definito Cafarelli una figura dotata di “resilienza unica” e capace di amministrare. L’on. Felice Di Maiolo ha invece rimarcato la necessità di amministratori capaci di intercettare finanziamenti e opportunità per il territorio.

Sono poi intervenuti diversi candidati della lista, tra cui Andrea Lauria, Enrico Napolitano, Benedetto Cava, Luciano Franzese, Antonio Scala e Rosario Monda, che hanno richiamato temi come politiche giovanili, servizi sociali, cultura, sport, scuola, vivibilità urbana e recupero di luoghi simbolici come Villa Clementina.

A chiudere la serata è stato l’on. Sergio Cola, che ha espresso sostegno a Cafarelli, sottolineandone tenacia, consenso e legame con la comunità.

L’incontro di Villa Montesano ha dunque segnato il primo momento pubblico della campagna elettorale di “Fare il Bel Sito”, con l’obiettivo dichiarato di proporre alla cittadinanza un progetto amministrativo fondato su esperienza, ascolto e rilancio del territorio.