CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DA DOMANI APRE LA CASERMA BERARDI. DRIVE THROUGH ATTIVI ANCHE AD AVELLINO, ARIANO E SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Da domani 3 gennaio 2022 riapre il Drive through della Caserma Berardi per la vaccinazione anti-covid 19 in collaborazione con l’Esercito. Il Drive trough sarà attivo da lunedì 3 gennaio a venerdì 7 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 14.30 per la vaccinazione dei soggetti non deambulanti che verranno convocati dall’Asl su appuntamento. Inoltre, al fine di completare la somministrazione della dose “booster” o “addizionale” dei soggetti non deambulanti trasportabili saranno attivi, sempre su convocazione, nelle giornate di martedì 4 gennaio e mercoledì 5 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 i Drive through di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (località Orneta) e Sant’Angelo dei Lombardi (Strada Provinciale 29). I cittadini non deambulanti verranno convocati dall’Asl via SMS con indicazione di orario, giorno e drive through dove effettuare la vaccinazione per un totale di 1.830 somministrazioni programmate. “Con l’attivazione della Caserma Berardi andiamo a potenziare ulteriormente la Campagna Vaccinale, con particolare riguardo alla categoria dei non deambulanti – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – ringraziamo l’Esercito per la collaborazione che ci ha fornito e ci fornirà nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di procedere celermente al completamento della vaccinazione con dose booster di tutta la popolazione. È l’unica strada che abbiamo per far fronte a questa nuova impennata di contagi in Irpinia come nel resto d’Italia. Rinnovo l’invito anche per il nuovo anno alla popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle regole per preservare la salute di tutti”.

adsense – Responsive – Post Articolo