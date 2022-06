BRUSCIANO. La Rete e gli ETS Associazione ALBA, Cooperativa AURORA e Cooperativa GIULIA presentano il campo estivo per i più piccoli

Con l’arrivo dell’estate 2022 dopo due anni di fermo, causa pandemia, ci riprendiamo pian pianino di nuovo i nostri spazi.

La Rete e gli ETS Associazione ALBA, Cooperativa AURORA e Cooperativa GIULIA (operanti sul territorio da oltre vent’anni) hanno organizzato e gestiranno per tutto il periodo da Giugno a Settembre il Campo Estivo presso il Centro Sportivo Giacomo Piccolo Via Camillo Cucca n. 6 Brusciano.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso il Centro Sportivo e contattare i referenti Domenico e Anna.

