Mugnano del Cardinale (AV) – Grandi artisti per la festa di Sant’Antonio da Padova

A Mugnano del Cardinale fervono i preparativi per la festa di Sant’Antonio da Padova che si terrà dal 24 al 28 giugno. La statua di Sant’Antonio è ritornata in paese domenica scorsa dopo il restauro e la processione si terrà nel pomeriggio di domenica 26 giugno.

Si avvicina dunque una cinque giorni ricca di appuntamenti. Il programma civile prevede l’apertura dei festeggiamenti venerdì 24 giugno, ore 21 con il galà organizzato dalla nostra testata giornalistica, si terrà infatti il Premio Bassa Irpinia-Binews 2022, giunto alla IX edizione. Sul palco saliranno le eccellenze dell’anno che saranno premiate, a condurre lo spettacolo ci sarà la showgirl Carmen Ciniglio. Durante la manifestazione si esibiranno vari artisti tra essi Ivan Cristiano, Lucrezia Esposito, i Moreras Folk Band & Balkan Taranta.

Sabato 25 sarà la volta dell’artista mugnanese Fabio Picciocchi, in arte Berlino ’84, che canterà live i suoi successi e i suoi nuovi brani. Il 27 giugno, alle 21 si esibirà il gruppo “Lucio e dintorni” e a seguire alle 22 dul palco salirà Mauro Nardi, cantautore neomelodico dai tanti successi, tra essi “Si tu”, “Signora” e molti altri brani. Il 28 sarà la volta del cabarettista e attore napoletano Antonio Fiorillo. Fiorillo dal 1997 ha recitato in diverse opere teatrali e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e fiction come ” Un posto al sole”, “Ciao Darwin”, “La sai l’ultima?”, “Affari tuoi”. Insieme al cabarettista saliranno sul palco i Pastellesse sound group.

Si prospettano dunque grandi festeggiamenti dopo i due anni di stop per la pandemia.

