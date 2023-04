BAIANO – Successo per la “Prima giornata sui disturbi del neurosviluppo”

Si è tenuta oggi la “Prima giornata sui disturbi del Neurosviluppo” presso il teatro Colosseo, a Baiano.

L’evento è stato organizzato dal centro Ad Astra, con sede in Sirignano con la collaborazione dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

I lavori hanno avuto come tema la diagnosi e la gestione scolastica dei disturbi del Neurosviluppo. Durante tutta la giornata esperti, docenti universitari e tecnici della riabilitazione hanno relazionato ai partecipanti. Per concludere i lavori, l’ avv. Lucia Carullo ha moderato un discorso-dibattito con relatori illustri quali i dott. Pietro Bianco, Domenico Dragone, Attilio Ventola, il dirigente scolastico prof. Pasquale Napolitano, la docente Rosanna Mautone, il sig. Giovanni Esposito ((coordinatore Mid Regione Campania), l’assessore Deborah Napolitano, il consigliere comunale Giuseppe Vecchione, la dott.ssa Valeria Napolitano e la sig.ra Felicia Petraglia.

La manifestazione è perfettamente riuscita e la dott.ssa Emiliana Lauria, socia del centro Ad Astra e Garante dei disabili per il Comune di Sperone ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno preso parte al convegno.