Basket Avellino, ora conta solo vincere

Avellino si gioca tutto in quaranta minuti. Oggi Domenica 3 maggio , alle 18:00, il PalaDelMauro diventa il centro della stagione biancoverde: di fronte la Ferraroni JuVi Cremona, in un play-in che non lascia margine. Si resta dentro o si esce. Non c’è altro.

Arrivata fin qui tra alti e bassi, Avellino porta in campo una squadra che ha già dimostrato di saper reagire. Ma partite come questa non si vincono solo con l’energia: servono controllo, letture, gestione dei possessi. Ogni errore pesa, ogni scelta conta.

Gennaro Di Carlo ha definito la sfida per quello che è: un’opportunità. Prepararla non è stato semplice, perché Cremona è entrata nel quadro solo dopo lo spareggio con Torino. Ma a questo punto della stagione non è più una questione di scouting, è una questione di esecuzione.

Le rotazioni di Avellino arrivano accorciate. L’assenza di Mussini toglie equilibrio e punti, e sposta responsabilità su altri. Blake Francis è chiamato a dare continuità dopo un esordio convincente, mentre Lewis e Jurkatamm restano i riferimenti nei momenti chiave. L’eventuale rientro di Grande può offrire una soluzione in più, ma il peso della partita resta sulle spalle dei giocatori più esperti.

Cremona arriva senza pressione e con un’identità chiara. Squadra che corre, che cerca ritmo, che prova a imporre il proprio gioco fin dai primi possessi. Garrett è il principale terminale offensivo, Allen e Panni garantiscono produzione sugli esterni, mentre sotto canestro Bortolin e Barbante danno presenza e fisicità. Se la partita si alza di ritmo, diventa una gara aperta. Ed è esattamente quello che Avellino deve evitare.

Il PalaDelMauro può spostare gli equilibri. In partite così, il contesto conta. La società lo ha sottolineato con un messaggio diretto ai tifosi: il verde come segnale di appartenenza, come modo per rendere il palazzetto compatto, riconoscibile, parte integrante della gara. Non è un dettaglio, è una componente del match.

I numeri raccontano una squadra capace di produrre 81.1 punti di media, con buone percentuali al tiro e una distribuzione del gioco che passa dai 16.8 assist a partita. Lewis resta il miglior realizzatore con 14.9 punti. Cremona risponde con i 16.5 di Garrett e il contributo costante di Allen e Panni.

La gara sarà trasmessa su LNP Pass dalle 17:50. Binews seguirà l’incontro con aggiornamenti in diretta, video e servizio finale.

I roster

Unicusano Avellino Basket

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Chandler, Grande, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

All.: Gennaro Di Carlo

Ferraroni JuVi Cremona

Allen, Panni, Di Croce, Del Cadia, La Torre, Barbante, Allinei, Vecchiola, Garrett, Bortolin, Del Vecchio n.e.

All.: Bechi

Non è una partita da interpretare. È una partita da giocare fino in fondo. E da vincere.