Strage di Capaci, l’ex sindaco di Sperone Salvatore Alaia, non dimentica ….

Domani 23 Maggio ricorre il 31esimo anniversario dalla strage di Capaci e l’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia non vuole fare passare in silenzio una vicenda che coinvolse il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco di Collo e Vito Schifani, invitando le varie Istituzioni, comprese quelle scolastiche, a far sentire la propria voce per celebrare la memoria di chi ha dato la vita pur di servire lo Stato. Un invito che nasce dalla consapevolezza che in quegli anni fu scritta una delle pagine più buie della nostra storia, una vicenda che ancora oggi lascia mille dubbi e perplessità a cui non si riesce a dare una certezza, ed è per questo che nel rispetto delle idee di Giovanni Falcone dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione per contrastare quei fenomeni mafiosi che trasformandosi nel tempo continuano ad operare sotto traccia.