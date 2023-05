BAIANO. Maggio a Teatro con I Sognattori

Maggio all’insegna del teatro e del divertimento con i Sognattori della Pro Loco di Baiano che tornano in scena il giorno 13 Maggio con la commedia Se ci sei batti un colpo e presentano il 20 e 21 Maggio uno spettacolo con protagonista l’attore Franco Pinelli, regista e volto noto del teatro e cinema italiano, dal titolo Le due valigette.

I due spettacoli verranno messi in scena nel Teatro Colosseo di Baiano (AV), che nei due week-end di Maggio, diventerà meta per molti appassionati di teatro e della commedia in particolare.

Il gruppo teatrale de I Sognattori, realtà teatrale amatoriale, consolidata sul territorio baianese porterà in scena uno spettacolo già rappresentato lo scorso Febbraio e che ha avuto un ottimo riscontro sia a Baiano e sia in altri paesi della Campania dove è stato riproposto. Il ritorno al Teatro Colosseo è un atto dovuto per tutte quelle persone che non sono riuscite ad assistere alle prime tre rappresentazioni, le quali fecero registrare il tutto esaurito in pochissimo tempo.

Spazio poi a Franco Pinelli e alla sua compagnia, che nei giorni 20 e 21 Maggio metterà in scena un esilarante spettacolo degli equivoci dal titolo Le due Valigette.

L’attore campano classe ‘56, che vanta collaborazioni con registi del calibro di Paolo Sorrentino e Mario Martone nonchè la partecipazione a molti film con attori di fama nazionale quali Toni Servillo, Edoardo Leo e Luca Marinelli per citarne qualcuno, torna al Colosseo di Baiano con una commedia tutta da ridere e libero adattamento dello stesso Franco Pinelli da Funny Money dell’autore Ray Cooney. La trama si base su una onesta coppia di coniugi dall’esistenza banale che grazie ad un fortuito scambio di valigette, si ritrovano in possesso di un’enorme somma di denaro dall’ignota provenienza e decidono di fuggire col malloppo in una località lontana: Il Messico. Il volo è prenotato e sono pronti a partire quando un poliziotto bussa alla loro porta.

È da quel momento che ha inizio la vertiginosa girandola di equivoci dal ritmo serratissimo di questa conosciutissima e divertentissima commedia che riserverà tanti colpi di scena e un finale tutto da vivere.

Appuntamento dunque per il 13, 20 e 21 Maggio al Teatro Colosseo di Baiano con due fine settimana carichi di teatro e di divertimento.