MUGNANO. Primo Pubblico Comizio della Lista Nuova Alleanza Popolare.

La lista, con candidato sindaco dott. Filomeno Caruso, si espone per la prima volta col suo pubblico comizio che si terrà in piazza Umberto I, di Mugnano del Cardinale alle ore 20:00 di sabato 6 Maggio 2023. Iniziano così ad esporre i propri progetti per il paese i candidati della suddetta lista. Parleranno, in ordine ancora da stabilire: Federica Litto, Felice D’apolito, Gerardo D’apolito, Carmine Bianco, Antonio Guerriero, Cristina Caruso e ovviamente ci sarà la chiusa finale del candidato Sindaco, dottor Caruso Filomeno. Un nuovo comizio interattivo che, magari, potrà portare sorprese per la popolazione stessa. La lista vi invita a partecipare.