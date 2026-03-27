Avellino, Pasqua tra cultura e creatività: laboratori e visite al Museo Irpino e alla Biblioteca Capone

AVELLINO – Una settimana di Pasqua all’insegna della cultura, della scoperta e della creatività. Il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone” aprono le loro porte a bambini, famiglie e visitatori con un ricco calendario di attività laboratoriali e visite guidate, ospitate tra il Palazzo della Cultura e il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico.

Un programma pensato per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale del territorio, tra gioco, arte e tradizione.

Laboratori creativi e attività per bambini

Si parte giovedì 2 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.30, al Carcere Borbonico con “L’uovo di dragone”, laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. I piccoli partecipanti scopriranno oggetti e decorazioni della tradizione cinese per poi realizzare uova artistiche ispirate all’Oriente.

Il giorno successivo, venerdì 3 aprile alle ore 11.00, spazio alla fantasia con “Coniglietti lettori”, laboratorio nella Sezione Ragazzi del Palazzo della Cultura per creare segnalibri pasquali.

Visite guidate tra arte e simboli

Sempre venerdì 3 aprile, alle ore 17.30, il Museo Irpino propone “Viaggio in Oriente”, una visita guidata alla scoperta della collezione Salomone, con manufatti e ceramiche provenienti dalla Cina. Il percorso sarà arricchito da un racconto sulla simbologia dell’uovo nell’arte orientale.

Giochi e attività per tutta la famiglia

Sabato 4 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.30, al Palazzo della Cultura, si terrà “Sapiens a caccia di…uova!”, un gioco pensato per le famiglie che unirà visita museale e caccia al tesoro, alla scoperta della storia preistorica dell’Irpinia.

L’arte incontra la Pasqua

Il calendario si chiuderà martedì 7 aprile, sempre dalle 10.30 alle 12.30, con “Uovo d’artista”, laboratorio creativo nella Pinacoteca del Carcere Borbonico. I partecipanti realizzeranno opere pop-up ispirate ai dipinti del museo, reinterpretando il simbolo dell’uovo come elemento artistico e di rinascita.

Prenotazioni e partecipazione

Per tutte le attività è richiesta la prenotazione, con un numero massimo di partecipanti pari a 20 per laboratorio.

Un’iniziativa che unisce tradizione pasquale e valorizzazione culturale, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di vivere il museo in modo coinvolgente e originale.