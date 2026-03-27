Funicolare di Montevergine, riparte il servizio: riapertura dal 29 marzo. Dopo mesi di stop torna il collegamento con il Santuario: corse regolari e orari definiti fino ad aprile

Riparte uno dei collegamenti più importanti per il territorio irpino. Da domenica 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine tornerà in funzione, consentendo nuovamente di raggiungere il Santuario dopo mesi di interruzione.

Lo stop, iniziato lo scorso 29 novembre, era stato causato da una frana che aveva compromesso la viabilità di accesso. Ora, completati gli interventi e le verifiche tecniche, arriva il via libera alla riattivazione dell’impianto.

La riapertura assume un valore significativo soprattutto in vista delle festività pasquali, periodo in cui aumentano i flussi di fedeli e visitatori. La funicolare rappresenta infatti, al momento, l’unico collegamento diretto tra Mercogliano e Montevergine.

Il servizio sarà attivo fino a lunedì 6 aprile con orari definiti: dalle ore 9:00 alle 17:15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei festivi.

La decisione è maturata al termine dei tavoli tecnici convocati nelle scorse settimane, che hanno coinvolto istituzioni e responsabili dell’impianto, portando all’autorizzazione definitiva per la ripartenza.

Dal fronte gestionale, viene sottolineato il lavoro svolto negli ultimi mesi. Gli interventi di manutenzione programmata e le verifiche straordinarie hanno consentito di garantire condizioni di sicurezza e affidabilità per la riapertura.

L’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia, evidenzia il valore dell’operazione: la riattivazione del servizio rappresenta un segnale concreto per il territorio e per il turismo religioso, oltre che una risposta attesa da cittadini e fedeli dopo mesi di stop.

Montevergine torna così accessibile.

E con essa, riparte anche un pezzo importante della mobilità e della vita del territorio.