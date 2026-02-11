AVELLINO. Nasce la “Consulta Argento”: primo incontro operativo nella sede dell’Urban Center

Avellino, 11 febbraio 2026 — Come è noto, con delibera Commissariale n. 23 del 26.1.2026, adottata con i poteri del consiglio, è stata istituita la “Consulta Argento”, unitamente all’approvazione del relativo regolamento.

L’iniziativa intende porre al centro del dibattito pubblico il tema dell’invecchiamento della popolazione, un fenomeno che interessa trasversalmente ogni ambito della vista sociale, economica e culturale della città e che richiede un approccio organico e integrato, capace di andare oltre la dimensione assistenziale per valorizzare pienamente il ruolo attivo delle persone anziane nella comunità.

La Consulta Argento nasce con l’obiettivo di promuovere politiche attive e partecipate, favorire il confronto tra istituzioni, associazioni e cittadini, nonché individuare progettualità innovative anche attraverso l’accesso a specifiche fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee.

La prima riunione della Consulta Argento si terrà giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso la sede dell’Urban Center all’interno dell’ex Chiesa del Carmine, in via Clausura n. 11, Avellino.