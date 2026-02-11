MARIGLIANELLA celebra “To Get Her – Dalla fine il Principio” il nuovo libro di Elio Parascandolo

Mariglianella celebra San Valentino con la poesia. Venerdì 13 febbraio, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mariglianella (Na), in via Parrocchia 48, si terrà la presentazione del libro di poesie To Get Her – dalla fine il principio di Elio Parascandolo- Edito da Graus Edizioni.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse dal Comune di Mariglianella nell’ambito del progetto MAEC – Mariglianella è cultura.

Il libro To Get Her – Dalla fine il principio è una raccolta poetica intensa, in cui l’autore esplora l’amore nelle sue sfumature più intime e profonde. L’autore coglie l’opportunità di raccontare storie di speranza, ansia, amore e dolore. Il percorso è un vero inno all’amore incondizionato e alla sua abilità di sorreggere la vita. Ma l’amore non solo è purezza e gioia, ma a volte sa essere tagliente e letale, ma proprio grazie a questa consapevolezza, vale la pena viverlo. La Prefazione e la copertina originale dipinta a mano sono a cura di Giovanni Nuti, cantautore e storico compositore della poetessa Alda Merini.

All’incontro interverranno Antonella Laudisi, capo redattore de Il Mattino, nel ruolo di

moderatrice, Pietro Graus, editore, Giovanni Nuti, cantautore e storico compositore della poetessa Alda Merini (con un intervento video), il sindaco Arcangelo Russo, il consigliere Giovanni Corbisiero e l’assessore Valentina Rescigno.

Classe 1996, Elio Parascandolo è laureato in Lingue e Letterature straniere ed è docente negli Istituti Superiori di secondo grado. Attivo tra poesia, teatro e produzione audiovisiva, ha collaborato con il gruppo C.I.O.E. diretto da Lello Arena con cui ha partecipato all’edizione Restate a Napoli 2024 in onda in esclusiva su Rai Play ed è presidente della casa di produzione in forma associata Aquilus Productions del quale è tra i firmatari della Produzione del film L’ultima cosa bella- regia di L. Luongo, 2025, partecipando alla 75 edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, per la sezione fuori concorso. Io Chiedo (Controluna Edizioni, 2023) è il suo libro d’esordio. To Get Her -dalla fine il principio (Graus Edizioni,2026) è il suo secondo libro.

L’ingresso all’evento è libero.