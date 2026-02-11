America’s Cup 2027, Regione e Comune uniscono le forze: vertice tra Fico e Manfredi

Napoli-Prosegue il percorso organizzativo in vista dell’America’s Cup 2027 che si svolgerà a Napoli. Mercoledì 11, nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme agli assessori regionali e comunali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale per la preparazione dell’evento.

Durante la riunione è stata sottolineata l’importanza di una collaborazione stabile tra Regione, Comune, Ministero dello Sport e la società pubblica Sport e Salute, al fine di definire un metodo di lavoro condiviso basato sull’integrazione delle competenze e su una pianificazione congiunta delle attività.

Al centro del confronto le principali priorità legate all’organizzazione della manifestazione: dalla gestione della logistica al miglioramento del sistema dei trasporti, fino al rafforzamento delle misure di sicurezza e al potenziamento dei servizi destinati a cittadini e visitatori. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai progetti di riqualificazione urbana connessi all’evento, tra cui la valorizzazione del fronte mare e degli spazi interessati dalle competizioni.

Tra i punti strategici affrontati anche l’area di Bagnoli, individuata come uno dei luoghi chiave del programma di interventi, dove sono già in corso operazioni di bonifica e rigenerazione che accompagneranno il percorso di avvicinamento alla competizione internazionale.

L’incontro ha segnato un ulteriore passo avanti nella definizione del lavoro congiunto tra le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione efficiente e trasformare l’America’s Cup 2027 in un’occasione di sviluppo e rilancio per l’intero territorio.