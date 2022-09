AVELLINO. Maurizio Petracca analizza il voto del 25 settembre. Domani conferenza stampa

Il consigliere regionale Maurizio Petracca, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Avellino in occasione delle Politiche di domenica 25 settembre, convoca per domani mattina, martedì 27 settembre, con inizio alle ore 11.00, presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino una conferenza stampa.

L’incontro con la stampa sarà utile per un’analisi del voto ed una riflessione sul contesto politico nazionale, regionale e provinciale alla luce dei risultati elettorali delle Politiche di domenica scorsa.