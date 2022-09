NOLA: rientra dalla trasferta con due mazze da baseball nel bagagliaio. Denunciato.

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti per la segnalazione di un scontro tra tifosi del Nola e del Savoia avvenuto, poco prima, in via Matilde Serao a Cercola, zona in cui si stavano disputando gli incontri di calcio “Nola-Portici” presso lo stadio di Volla e “Savoia-Ischia” presso quello di Cercola.

Gli operatori si sono recati in via Seminario, nei pressi dello stadio di Nola, dove hanno visto diversi tifosi che stavano rientrando dalla trasferta di Volla e, in particolare, hanno notato una persona prelevare 2 mazze da baseball dal bagagliaio di un’auto.

I poliziotti lo hanno fermato identificandolo per un 35enne di Tufino e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.