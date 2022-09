Nolano -Festa per San Pio a Risigliano

Venerdì 23 settembre si è tenuta a Risigliano di Tufino, la festa in onore di San Pio da Pietrelcina. È stata celebrata la Santa Messa dal parroco don Angelo Schettino. In serata si è tenuto uno spettacolo musicale. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Tufino e pertanto i ringraziamenti vanno al Sindaco dott. Michele Arvonio, all’ Assessore alle Politiche Sociali, la dottoressa Francesca Santaniello, era presente e si ringrazia il dott. Raffaele Del Gaudio, Maresciallo e Comandante della stazione dei Carabinieri di Tufino. Il parroco don Angelo ha dichiarato:”Gli abitanti della frazione di Risigliano hanno accolto con gioia l’evento e si spera che vengano organizzate altre manifestazioni per far rivivere questo borgo, ringrazio il Sindaco, l’assessore alle Politiche Sociali, il Maresciallo Del Gaudio, il sig. Raffaele Manganiello responsabile delle Guardie Ambientali di Tufino e tutta la popolazione”. (L. Carullo) Foto