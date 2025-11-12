Avellino, aggressione al pronto soccorso del Moscati: paziente 57enne attacca le guardie giurate per i tempi d’attesa

L’ennesimo episodio di violenza si è verificato nelle prime ore di questa mattina all’interno del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.
Un uomo di 57 anni, visibilmente agitato, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario lamentando i tempi d’attesa, per poi scagliarsi contro le guardie giurate intervenute per calmare la situazione.
L’episodio è avvenuto intorno alle 5:00 del mattino e solo grazie al pronto intervento degli operatori della sicurezza è stato possibile evitare conseguenze più gravi. Dopo alcuni momenti di tensione, l’uomo è stato bloccato e riportato alla calma.
Fortunatamente nessuno degli operatori coinvolti ha riportato ferite gravi, ma l’accaduto riaccende ancora una volta il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario e di chi lavora in prima linea nei reparti di emergenza.
Negli ultimi mesi, episodi simili si sono moltiplicati anche in altri ospedali della regione, a testimonianza di un clima sempre più teso e difficile all’interno delle strutture sanitarie, dove i lavoratori si trovano spesso a fronteggiare non solo le emergenze cliniche, ma anche comportamenti aggressivi e minacce.
La direzione sanitaria del Moscati ha espresso solidarietà e vicinanza al personale coinvolto, ribadendo la necessità di un maggiore presidio delle forze dell’ordine e di un impegno concreto per garantire ambienti di lavoro sicuri e rispettosi.
Un episodio che, ancora una volta, mette in luce l’urgenza di interventi strutturali e culturali per tutelare chi ogni giorno presta servizio in prima linea per la salute dei cittadini.