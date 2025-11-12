Baiano, Enzo Alaia incontra il “Cuore d’Irpinia”: appuntamento con i cittadini del Mandamento

Prosegue il viaggio di Enzo Alaia tra le comunità dell’Irpinia.
Domenica 16 novembre, alle ore 11.00, presso Villa Josè Eventi in via Gesù e Maria a Baiano, si terrà l’incontro pubblico “Enzo Alaia incontra il Cuore d’Irpinia”, promosso da Casa Riformista per la Campania.
Un momento di confronto con i cittadini e gli amministratori dei Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone, per discutere di sviluppo locale, sanità, infrastrutture e politiche per i territori interni.
L’appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione avviato da Alaia, volto a raccogliere idee, proposte e priorità per il futuro dell’Irpinia e della Campania.
Un’iniziativa che mira a valorizzare il dialogo diretto con le comunità del Mandamento, cuore pulsante di un territorio che guarda con fiducia e concretezza al proprio domani.