Napoli, l’Esercito celebra la storia della città e il giuramento degli allievi della Nunziatella

Dal 14 al 16 novembre, Napoli ospiterà una serie di eventi organizzati dall’Esercito Italiano per celebrare i 2500 anni di storia della città e il 238° anniversario della Scuola Militare “Nunziatella”, autentico simbolo di eccellenza formativa e tradizione.
La manifestazione si aprirà venerdì 14 novembre alle 10 con l’inaugurazione del “Villaggio Esercito”, allestito alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo.
Un’area di oltre 17.000 metri quadrati dove i cittadini potranno scoprire da vicino mezzi, equipaggiamenti e specialità delle Forze Armate.
All’inaugurazione sarà presente il Generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Mirra, comandante territoriale nazionale dell’Esercito.
All’interno del villaggio, il pubblico potrà cimentarsi in varie attività esperienziali: arrampicata su parete di roccia, simulatore di volo per elicotteri “Rolfo”, prove di military fitness e molto altro.
L’atmosfera sarà arricchita da musica e interviste curate da Radio Esercito.
Durante l’esposizione saranno visibili dal vivo alcuni dei mezzi più avanzati impiegati nelle missioni operative: l’elicottero A129 “Mangusta”, i veicoli “Lince” e VTMM “Orso”, oltre ai sistemi di nuova generazione come droni, unità CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e il cane robot.
Non mancheranno anche le eccellenze specialistiche dell’Esercito, tra cui l’Istituto Geografico Militare, il Meteomont e le unità cinofile.
Presso l’Info Point del villaggio sarà possibile ricevere informazioni sulle opportunità professionali e sui concorsi per entrare a far parte dell’Esercito.
Il momento più atteso sarà sabato 15 novembre, con il giuramento solenne degli allievi del 238° corso della Scuola Militare “Nunziatella”, in Piazza del Plebiscito.
A conclusione della cerimonia, sarà inaugurato lo “Store Esercito” in via Cesario Console, nuovo punto vendita dedicato ai prodotti ufficiali del brand.