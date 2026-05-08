Avella torna in epoca Regency con “Bridgerton ad Avella”

Un pomeriggio tra eleganza, cultura e atmosfere d’altri tempi nel cuore del Palazzo Baronale di Avella. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 17:00 in Piazza Municipio, si terrà “Bridgerton ad Avella”, un evento ispirato alle suggestioni della celebre epoca Regency che promette di trasformare il centro cittadino in un vero e proprio giardino aristocratico.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra abiti d’epoca, composizioni floreali, teatro e visite guidate al Museo MIA, per vivere un pomeriggio all’insegna della bellezza, della storia e della convivialità.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Avella attraverso una formula originale e coinvolgente, capace di unire intrattenimento e tradizione. I visitatori potranno passeggiare tra scenografie ispirate all’Inghilterra ottocentesca, partecipare alle attività organizzate e lasciarsi trasportare dall’atmosfera romantica e raffinata che caratterizza il mondo “Bridgerton”.

La manifestazione è organizzata da APS Avellarte e Forum dei Giovani, con il patrocinio del Comune di Avella.

La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3338847353.

Un appuntamento pensato per famiglie, giovani e appassionati del genere, pronto a regalare alla comunità un’esperienza diversa dal solito, tra cultura, spettacolo e fascino senza tempo.