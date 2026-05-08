A Salza Irpina torna la tradizione con la “Sagra degli Asparagi”

Profumi della tradizione, sapori autentici e momenti di convivialità: tutto pronto a Salza Irpina per la nuova edizione della “Sagra degli Asparagi”, in programma il 16 e 17 maggio in Piazza Michele Capozzi.

L’evento, tra i più attesi del territorio, celebrerà uno dei prodotti simbolo della cucina locale attraverso un weekend dedicato al gusto e alla valorizzazione delle eccellenze irpine.

La manifestazione prenderà il via sabato 16 maggio con appuntamenti a pranzo e cena, mentre domenica 17 maggio l’apertura sarà prevista solo a pranzo. I visitatori potranno degustare un menù tipico preparato con ricette della tradizione e proposto a prezzi popolari, in un’atmosfera di festa pensata per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati della buona cucina.

Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e un’ampia area parcheggio per facilitare la partecipazione del pubblico proveniente anche dai comuni limitrofi.

La sagra rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue tradizioni gastronomiche, confermando ancora una volta il forte legame della comunità salzese con la cultura contadina e i prodotti della terra.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti Maria SS. delle Grazie 2025-26 con la collaborazione della Pro Loco Salza, del Forum Giovani di Salza Irpina e con il patrocinio del Comune di Salza Irpina.

Due giornate all’insegna della semplicità, del buon cibo e della condivisione, per vivere insieme il sapore autentico dell’Irpinia.