AVELLA. La tradizione canora in famiglia Conte continua, Dopo Alessandro e Felice ecco Alessandro Junior. Video

Alessandro Conte è da oltre trent’anni che porta in giro per la Campania, e non solo, la tradizione della canzone napoletana e neomelodica, dopo aver appassionato anche il figlio Felice Conte che in molte occasioni si esibito anche insieme a padre ecco che il nipote, di appena 5 anni, Alessandro Junior, fa il suo esordio con un microfono per cantare per la prima volta insieme al nonno dinanzi a decine di persone a Monteforte in un locale pubblico dove si festeggiava un promessa di matrimonio. La canzone scelta è la stessa che fece esordire Felice Conte, “Figlio mio non piangere”, possiamo ufficialmente dire che è iniziata la terza generazione canora in famiglia Conte.