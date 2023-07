MUGNANO. “Terre dei fuochi”, interessante convegno con il dott. Antonio Marfella

Nella sede della proloco “Rimettiamoci Insieme”, si è tenuto nella serata di venerdì, l’interessante convegno – dibattito sulle “Terre dei fuochi” che ha preso spunto dal libro del dott. Antonio Marfella. L’ illustre Presidente di ISDE medici per l’ambiente, sez. di Napoli, ha illustrato i tanti problemi causati alla salute dall’inquinamento ambientale. Sono stati snocciolati dati tecnici con una semplicità impressionante. Le tante persone presenti hanno ascoltato con interesse. Al convegno è intervenuto anche l’avv. Valentina Musto presidente dell’associazione Ascolto Donna e il dott. Filomeno Caruso che insieme al Cavaliere per la lotta all’ecomafia hanno affrontato molteplici battaglie ambientaliste. “Conoscere e non divulgare sarebbe un errore enorme che non mi perdonerei mai, chi sa deve parlare e combattere, occorre tutelare il bene comune” così Marfella. (L Carullo)