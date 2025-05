Avella in festa per l’US Avellino: Piazza Convento biancoverde tra cori, balli e convivialità

Una serata di passione, appartenenza e allegria: è quella andata in scena questa sera in Piazza Convento, dove i tifosi dei Lupi hanno organizzato una grande festa per celebrare l’US Avellino, la squadra del cuore che unisce generazioni e territori sotto gli stessi colori: il bianco e il verde.

A rendere magica l’atmosfera ci hanno pensato musica dal vivo, balli, bandiere e cori da stadio, conditi da un’ospitalità genuina che è da sempre marchio di fabbrica del tifo irpino. Pietanze tipiche, panini, pasta e fagioli, dolci e bevande sono stati offerti gratuitamente a tutti i presenti, in un clima di assoluta convivialità e partecipazione.

La piazza si è trasformata in un piccolo stadio a cielo aperto, tra fumogeni, sciarpe al vento e uno spirito festoso che ha coinvolto grandi e piccoli. Famiglie, giovani tifosi, ultras storici e semplici simpatizzanti si sono ritrovati tutti insieme per gridare ancora una volta “Forza Lupi!”, con l’orgoglio di chi sente la maglia come una seconda pelle.

«Questa festa è la dimostrazione che il calcio non è solo uno sport, ma un linguaggio popolare e culturale capace di unire le persone, accendere i cuori e far sentire una comunità ancora più forte», hanno detto alcuni dei promotori.

La festa di Piazza Convento è stata molto più di una celebrazione sportiva della promozione in serie B: è stato un atto d’amore verso una squadra e una terra, nel segno della tradizione, della passione e del senso di appartenenza. E anche questa volta, Avella ha risposto con il cuore.

Forza Lupi, sempre! 🐺💚🤍