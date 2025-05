Avellino Basket riparte da Mussini, Lewis e Jurkatamm: tre conferme per un progetto ambizioso

L’Avellino Basket si prepara alla stagione 2025/2026 con basi solide e prospettive ambiziose, confermando tre pedine fondamentali del roster che ha ben figurato nell’ultima Serie A2: Federico Mussini, Jaren Lewis e Mikk Jurkatamm continueranno a vestire la maglia biancoverde. L’annuncio ufficiale arriva dalla società presieduta da Giuseppe Lombardi, che sottolinea la volontà del club di puntare sulla continuità e su un progetto tecnico di crescita.

Federico Mussini, guardia classe 1996, sarà uno dei protagonisti della nuova annata. Dopo una stagione chiusa con 15.3 punti di media, il 48% da due, il 39% da tre e un eccellente 91% ai liberi, il giocatore reggiano ha confermato il suo entusiasmo per la permanenza ad Avellino. “Mi piacerebbe dare continuità alla buona annata dello scorso anno, pensando ancora più in grande – ha dichiarato Mussini – spero ci sia ancora più entusiasmo e che i tifosi ci sostengano fin da subito”.

Confermato anche Jaren Lewis, miglior realizzatore della scorsa stagione per i lupi con 15.7 punti di media, 7 rimbalzi a partita e una prestazione da 34 punti contro Rieti. Con il 46.8% da tre è stato il miglior tiratore della Serie A2, oltre a chiudere quarto per valutazione media (19.7). “Sono grato per l’esperienza vissuta e pronto ad aiutare il team a compiere un ulteriore passo avanti – ha detto Lewis – farò tutto il possibile per una stagione di grande successo”.

A completare il trio c’è Mikk Jurkatamm, classe 2000, estone, soprannominato “The Estonian Sniper”. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, Jurkatamm ha giocato in tutti i ruoli del reparto esterni, chiudendo la stagione con 9.9 punti di media, il 41% da tre e l’82% dalla lunetta. “Ho tanta fame e voglio migliorare ancora – ha dichiarato – spero che ogni partita ci siano tantissimi tifosi al nostro fianco”.

Soddisfatto il general manager Antonello Nevola: “Ripartire da Mussini, Lewis e Jurkatamm era imprescindibile. Sono atleti di spessore tecnico e umano, rappresenteranno i pilastri di un nuovo progetto che punterà a un ulteriore salto di qualità”.

Il presidente Giuseppe Lombardi ha sottolineato l’importanza strategica delle riconferme: “Hanno mostrato un solido legame con la nostra società e incarnano i valori fondamentali del nostro progetto sportivo. Sono tra i più richiesti della Serie A2, la loro permanenza dimostra che Avellino è una piazza ambiziosa e attrattiva. Con loro possiamo costruire una squadra che non solo compete, ma che aspira al salto di categoria”.

Avellino Basket, dunque, riparte con certezze e progettualità, puntando su un gruppo affiatato per costruire una stagione da protagonista.