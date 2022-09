AVELLA. “Dolci note per Carlo”, concerto lirico in occasione del memoriale del Beato Carlo Acutis

Il prossimo 15 ottobre Avella sarà protagonista del concerto lirico di Musica Sacra dal titolo “Dolci Mote per Carlo”, che si terrà presso la Chiesa di San Pietro in occasione del memoriale del Beato Carlo Acutis. Ad esibirsi saranno il tenore Matthew Lamberti, accompagnato dal pianista Lorenzo Savarese e dalla violinista Fiorina Vece. Interverranno inoltre la poetessa Paola Mille, il poeta Francesco Terrone con la collaborazione della produttrice e direzione artistica di Flora Ferraro. La serata sarà presentata dalla giornalista Alessia Conte e trasmetta in diretta sui canali social di Binews.it. Collegata da remota la mamma di Carlo Acutis.