BAIANO. Il circolo Pd: “Grazie per i 500 voti alle politiche”

Il circolo PD di BAIANO ringraziando i circa 500 elettori che hanno scelto di votare il partito democratico in questa difficile tornata elettorale, invita i cittadini ad un rinnovato impegno civico.

Il risultato non ha premiato l’impegno profuso dall’onorevole Petracca Maurizio e dall’onorevole Iannace Carlo, ma ora serve ripartire e serve ripartire dal basso, dall’aggregazione di cittadini che insieme si interessano dei territori elaborando proposte fattive. Inizia una nuova fase che a livello nazionale porta il PD all’opposizione nel Paese, ci auguriamo che in questo periodo il partito democratico possa costruire un percorso virtuoso che lo porti ad essere maggioranza in Italia.

Il segretario di sezione

​Francesco Sorriento