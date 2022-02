Angelo Iannelli protagonista a My Age con Pulcinella e siparietto divertente con Max Giusti

Una serata storica per il game show condotto da Max Giusti “Guess My Age- Indovina l’età” quella andata in onda in prima serata mercoledi 2 Febbraio su canale TV 8.

Protagonista una delle maschere più famose al mondo “Pulcinella” e una delle età da indovinare è stata proprio quella dell’ interprete della stessa ,l’attore Angelo Iannelli , che ha omaggiando il simpatico conduttore Max Giusti con una breve introduzione della canzone “A seranata e’ Pulecenella”

“Guess My Age è un gioco a premi ,che vede la partecipazione di due concorrenti ,sette sconosciuti e uno sconosciuto misterioso, con una sola missione “ indovinare l’età esatta”. Durante la serata ,la coppia di concorrenti, per vincere ha chiesto ad’ Angelo alcuni l’indizi, come : mostrare le mani, abbassarsi e vedere la foto ricordo di un evento avvenuto nel suo anno di nascita con il superzoom , senza però indovinare l’età . Il conduttore, dopo essersi complimentato con Pulcinella ,si è lasciato andare in un divertente siparietto con il tradizionale motto ironico di Angelo Iannelli “Pullecenell”sapit”e chere! Perepe ! Perepe! Perepe!

adsense – Responsive – Post Articolo